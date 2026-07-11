Ruolo da GPS sostegno conviene indicare tutta la provincia nelle 150 preferenze per aumentare le possibilità?

Durante un intervento televisivo, un’esperta di normativa scolastica ha spiegato che indicare tutte le preferenze della provincia nelle 150 scelte per il ruolo di GPS sostegno può migliorare le possibilità di ottenere una nomina finalizzata. La decisione di espandere le preferenze include anche le aree più periferiche, con l’obiettivo di aumentare le probabilità di essere convocati. La docente ha sottolineato che questa strategia può influire sui risultati finali delle nomine.

A chiarirlo è Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. “Indicare tutta la provincia aumenta le possibilità di ricevere una nomina finalizzata al ruolo”, spiega Cannas. La scelta può avere effetti anche sulle successive procedure di reclutamento. “Qualora non si venga nominati, non essere risultati rinunciatari nella propria provincia è requisito per poter partecipare successivamente alla Mini Call Veloce”, precisa l’esperta. Cannas ricorda però che le assunzioni dalla prima fascia GPS sostegno rappresentano uno degli ultimi passaggi del percorso di reclutamento. “Le nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno avvengono solo dopo l’esaurimento di tutte le graduatorie concorsuali, degli idonei e degli elenchi regionali”, sottolinea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e scelta sedi: le ultime novità

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