Immissioni in ruolo nella fase 2 conviene indicare tutte le scuole? I consigli per compilare correttamente la domanda

Notizia in breve

Nella fase 2 delle immissioni in ruolo, molti candidati si chiedono se sia conveniente indicare tutte le scuole disponibili. La procedura prevede la scelta delle sedi dopo l’assegnazione della provincia, e la decisione di selezionare più istituti può influire sulla posizione finale. È importante seguire le indicazioni ufficiali per compilare correttamente la domanda, considerando le possibilità di inserimento e le preferenze personali. La scelta delle scuole può incidere sulla possibilità di ottenere una sede desiderata.