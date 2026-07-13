Immissioni in ruolo nella fase 2 conviene indicare tutte le scuole? I consigli per compilare correttamente la domanda
Nella fase 2 delle immissioni in ruolo, molti candidati si chiedono se sia conveniente indicare tutte le scuole disponibili. La procedura prevede la scelta delle sedi dopo l’assegnazione della provincia, e la decisione di selezionare più istituti può influire sulla posizione finale. È importante seguire le indicazioni ufficiali per compilare correttamente la domanda, considerando le possibilità di inserimento e le preferenze personali. La scelta delle scuole può incidere sulla possibilità di ottenere una sede desiderata.
Tra i dubbi più frequenti nella procedura delle immissioni in ruolo c'è quello relativo alla fase 2, dedicata alla scelta della sede dopo l'assegnazione della provincia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina
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