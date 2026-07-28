Un giornalista di Sky Sport ha dichiarato che Spence, giocatore del Tottenham, rappresenta la soluzione migliore per la fascia destra dell’Inter. Ha inoltre menzionato la possibilità di considerare anche Diouf come alternativa. La scelta si basa sulla compatibilità del profilo con il sistema di gioco dell’allenatore. La decisione sulla futura rosa del club dipende da ulteriori valutazioni e trattative che sono in corso.

di Alberto Petrosilli Il giornalista di Sky Sport Compagnoni indica il laterale del Tottenham come il profilo ideale per il sistema di gioco di Chivu, senza escludere l’opzione Diouf. Nel corso di un approfondimento pubblicato sul sito di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni ha analizzato le possibili mosse di mercato dell’ Inter, soffermandosi in particolare sulla ricerca di un nuovo esterno destro per la squadra di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Compagnoni, il profilo più adatto per caratteristiche tecniche e tattiche sarebbe quello di Djed Spence, laterale di proprietà del Tottenham, ritenuto perfettamente compatibile con il sistema di gioco adottato dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Compagnoni non ha dubbi: «Spence è la soluzione migliore per la fascia destra dell’Inter»

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