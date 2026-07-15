L'Inter ha valutato tre giocatori per la fascia destra, tra cui Molina, Spence e Doué. Nel frattempo, il trasferimento di un altro calciatore è stato bloccato dal CONI, che ha negato l'autorizzazione. Inoltre, il club francese che detiene i diritti di Doué ha confermato che il giocatore non può essere ceduto in questa finestra di mercato. La società nerazzurra continua a lavorare per trovare alternative valide per rinforzare il settore.

Dopo l’immensa delusione di Marco Palestra e del mancato arrivo in nerazzurro, arriva anche lo stop di Anan Khalaili da parte del CONI. Per di più Guela Douè, possibile sostituto di Khalaili, sembra essere blindato dallo Strasburgo. La dirigenza nerazzurra cerca disperatamente un colpo sulla fascia destra e dopo queste due delusioni, il nome in cima alla lista è quello di Djed Spence del Tottenham. Guela Douè: l’opzione difficile. La Gazzetta dello Sport riporta che i contatti con il club francese per il 23enne hanno confermato quanto l’operazione sia difficile. Al momento non c’è una vera apertura da parte del giocatore e il prezzo sarebbe comunque eccessivamente alto per i nerazzurri, infatti Fabrizio Romano ha dichiarato che lo Strasburgo chiede 50 milioni per la cessione del giocatore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Inter, tre nomi per la fascia destra: Molina, Spence e Doué

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Bomba di calciomercato Inter, nuovo nome per la fascia destra!!!

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