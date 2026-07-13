Spence è in cima alla lista dell'Inter per il ruolo di terzino destro, mentre Molina resta tra i profili valutati. La società nerazzurra segue entrambe le opzioni, senza escludere nessuna. Le trattative sono in corso e gli ultimi aggiornamenti indicano che il nome di Spence è tra i più seguiti, ma la scelta finale non è ancora definita. La società continua a monitorare il mercato per individuare il rinforzo più adatto.

di Alberto Petrosilli Fabrizio Romano: Spence è un nome seguito, Molina resta tra i profili valutati. Gli ultimi aggiornamenti. L’ Inter continua a lavorare sul mercato per individuare il rinforzo ideale sulla fascia destra. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza nerazzurra c’è anche Djed Spence, esterno di proprietà del Tottenham, considerato una soluzione interessante per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Fabrizio Romano, il nome dell’inglese è effettivamente presente nella lista dei calciatori monitorati dal club milanese. Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice, soprattutto per le richieste economiche elevate degli Spurs, che al momento rendono l’operazione piuttosto complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Spence prende quota per la fascia destra: resta viva anche l’opzione Molina

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