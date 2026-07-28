L'ex calciatore ha espresso apprezzamento per il nuovo commissario tecnico della nazionale, sottolineando di aver parlato con lui un paio di volte e trovandolo una persona onesta e vincente. Ha anche ricordato che Mancini ha vinto molti trofei durante la sua carriera e ha giocato un buon calcio. Ha aggiunto che l'Italia gli sta simpatica e che sarà supportato nel suo incarico.

"Mancini nuovo ct della Nazionale? A me è sempre piaciuto molto. Ho parlato con lui un paio di volte, mi è sembrata una persona onesta e vincente, nella sua carriera ha vinto tanti trofei giocando un buon calcio". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la nomina di Roberto Mancini a ct dell'Italia. "L'Italia dell'Europeo mi piaceva tantissimo, ormai mi sento un po' italiano e proviamo sempre ad aiutare la Nazionale", ha aggiunto parlando in conferenza stampa. "Della questione Arabia non mi importa, è una persona competente e mi sembra che voglia il bene dell'Italia se è tornato: mi basta questo", ha concluso Fabregas. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Como, Fabregas: "Mi piace Mancini, vuole bene dell'Italia e l'aiuteremo"

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