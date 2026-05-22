L’attaccante ha dichiarato che al Como l’obiettivo è mantenere il dominio del gioco, sottolineando come il contributo di Fabregas abbia portato miglioramenti alla propria prestazione. Con 13 reti segnate in campionato, ha spiegato che i risultati sono stati possibili grazie allo sforzo collettivo della squadra. Le sue parole riflettono la volontà di continuare sulla stessa strada, con l’intenzione di consolidare la posizione in classifica e migliorare ulteriormente le proprie prestazioni.

Oggi tutti lo cercano ma Anastasios "Tasos" Douvikas non è abituato a essere un uomo-copertina. Un ruolo che gli si è spalancato davanti dopo i tredici gol in campionato, secondo migliore bomber della Serie A dietro Lautaro fresco campione d’Italia, che hanno trascinato il Como a giocarsi la Champions League domenica sera in casa della Cremonese. L’attaccante greco non ama i riflettori, preferisce mantenere un profilo basso, alle domande sui traguardi personali risponde parlando del collettivo; ai complimenti della critica oppone il lavoro quotidiano a Mozzate. Un pragmatismo d’altri tempi che si riflette perfettamente nel suo modo di stare in campo: pochi fronzoli, massima concretezza e un’allergia dichiarata per tutto ciò che succede lontano dall’area di rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douvikas: "Al Como vogliamo sempre dominare il gioco. Fabregas mi ha migliorato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Como, Fabregas: "Marassi mi ricorda la Premier League, Diao e Douvikas stanno bene"Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa in programma domenica pomeriggio.

Douvikas regala al Como la qualificazione europea, Fabregas ora può puntare alla ChampionsCi pensa Douvikas a dare al Como la vittoria 1-0 contro il Verona, già retrocesso in B.

Premio Borgonovo, festa e tripudio per Paz, Perrone e DouvikasStavolta la festa è arrivata in anticipo. In anticipo sulla fine del campionato. Perché ci sono i Mondiali, e dopo l’ultima partita di domenica spariranno tutti. E se si voleva avere i giocatori, tocc ... laprovinciadicomo.it

Hellas prova con orgoglio a rovinare la festa al Como ma Douvikas lo punisceBuona partita dei gialloblu, che soprattutto nel primo tempo sono andati vicini alla rete. Nella ripresa la formazione di Fabregas è stata più determinata ed è passata in vantaggio. I padroni di casa ... veronasera.it