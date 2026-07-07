Como Cesc Fabregas fa impazzire l' Inter | chi vuole soffiargli
Cesc Fàbregas è al centro del mercato tra Milano e Como, con l’interesse di diverse squadre. I lariani, allenati dall’ex centrocampista, sono pronti a competere per il suo ingaggio. La trattativa tra le parti si fa intensa, mentre il giocatore potrebbe cambiare maglia prima della fine del mercato estivo. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le discussioni sono in corso e l’obiettivo di tutte le parti è concludere l’affare.
Il calciomercato estivo si sta surriscaldando sull’asse Milano-Como. Quella che sembrava una semplice distanza geografica è diventata una sfida calcistica con i lariani di Cesc Fàbregas pronti a sfidare (ancora prima che sul campo) sul tavolo delle trattative. Dallo stesso caso Fabregas di un anno fa (il tecnico era ambito dai nerazzurri prima di scegliere Chivu) al testa a testa su Chalobah e Khalaili fino al tormentone Nico Paz. L’ultimo scenario è il duello per Khalaili: il Como tenta lo “scippo”. L’Inter pensava di avere in pugno Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno il “sì” del ragazzo, che ha persino saltato l’ultima amichevole per forzare la cessione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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COMO MILAN FABREGAS PLACCA SAELEMAEKERS ALLEGRI IMPAZZISCE! ESPULSO!
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