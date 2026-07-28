La consigliera comunale di Siena, Maria Antonietta Campolo, non ha commentato le richieste di dimissioni avanzate da Fratelli d’Italia, dopo aver lasciato il partito. La sua adesione al partito del generale Vannacci ha suscitato polemiche, mentre il gruppo Facebook di Futuro Nazionale nel capoluogo toscano conta 2.387 iscritti tra tesserati, simpatizzanti e curiosi. La Commissione Cultura ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Campolo, che ha risposto con silenzio e fare spallucce.

Futuro Nazionale agita il panorama politico senese. Se il gruppo Facebook a Siena registra già 2387 iscritti tra tesserati, simpatizzanti e semplici curiosi, l’addio a Fratelli d’Italia della consigliera comunale Maria Antonietta Campolo e la sua adesione al partito del generale Vannacci, continuano a tenere banco. Il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Bernardo Maggiorelli, lancia infatti un ultimatum a Campolo: "Più di dieci minuti di intervento, ma nessun fatto concreto per spiegare perché ha lasciato Fratelli d’Italia – scrive in riferimento all’ultima assise comunale –. Solo richiami a metodo, dialogo e coerenza, senza indicare una sola scelta della maggioranza che avrebbe danneggiato Siena o i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione Cultura. FdI: "Campolo deve dimettersi". Lei tace e fa spallucce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, scontro tra Conte e Lisei: “Lei dovrebbe dimettersi”Durante i lavori della Commissione Covid, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto a un componente che dovrebbe dimettersi.

Campolo lascia FdI per Vannacci: "Scelta libera, sono una pioniera"La consigliera Maria Antonietta Campolo ha annunciato di aver lasciato il gruppo Fratelli d’Italia e di essersi unita al gruppo misto, rappresentando...

Temi più discussi: Commissione Cultura. FdI: Campolo deve dimettersi. Lei tace e fa spallucce; Maggiorelli (FdI) attacca Campolo: Lasci anche la presidenza della Commissione Cultura; Fratelli d’Italia replica a Campolo: Se lascia il partito, rinunci anche alla presidenza della Commissione Cultura; Siena: gruppo consiliare Fdi invita la consigliera Campolo che ha lasciato il gruppo per passare a quello misto avendo aderito a Futuro Nazionale di Vannacci a lasciare la presidenza della commissione cultura che ha ottenuto come rappresentante di Fratelli.

Commissione Cultura. FdI: Campolo deve dimettersi. Lei tace e fa spallucceFuturo Nazionale agita il panorama politico senese. Se il gruppo Facebook a Siena registra già 2387 iscritti tra tesserati, simpatizzanti e semplici curiosi, l’addio a Fratelli d’Italia della ... lanazione.it

Unione europea: presentata la Bussola della cultura. Micallef (Commissione), indica ciò che mantiene l’Europa umanaPlasmare la politica culturale dell’Ue e garantire che la cultura svolga un ruolo centrale nel promuovere l’identità europea, celebrare la diversità e promuovere l’eccellenza: questo l’obiettivo ... agensir.it