Durante i lavori della Commissione Covid, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto a un componente che dovrebbe dimettersi. La discussione si è molto accesa, con scambi di accuse tra i presenti. La tensione tra i membri si è fatta palpabile, con interventi severi e confronti serrati. La riunione si è svolta in un clima di forte scontro, senza che si registrassero sviluppi ufficiali o decisioni immediate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche del leader del Movimento 5 Stelle durante i lavori della Commissione. Momenti di forte tensione nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19, dove il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha rivolto dure critiche al presidente della Commissione, Marco Lisei. Nel suo intervento, Conte ha respinto ogni timore legato ai testimoni indicati nel corso dell’inchiesta, affermando: “I testimoni che lei ha indicato non mi dicono nulla e non abbiamo nulla da temere. Siamo persone per bene che hanno agito per difendere il Paese.” Contestate le modalità di raccolta delle testimonianze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Commissione Covid, scontro tra Conte e Lisei: “Lei dovrebbe dimettersi”

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Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile

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