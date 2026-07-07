La consigliera Maria Antonietta Campolo ha annunciato di aver lasciato il gruppo Fratelli d’Italia e di essersi unita al gruppo misto, rappresentando Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla presidenza del Consiglio comunale. La sua scelta è stata definita libera e personale. La separazione ha provocato una scossa all’interno della maggioranza in consiglio.

Terremoto nella maggioranza in Consiglio comunale. La consigliera Maria Antonietta Campolo ha comunicato ufficialmente alla presidenza dell’assemblea la decisione di lasciare il gruppo Fratelli d’Italia e di aderire al gruppo misto in rappresentanza di Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci. La notizia è stata anticipata da ’La Nazione’. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri come un fulmine a ciel sereno dal consigliere regionale Massimiliano Simoni con il responsabile regionale di Fn Tommaso Villa: "Inizia a organizzarsi anche nella città del Palio il nostro partito e altri ingressi arriveranno nei prossimi giorni. Ringraziamo inoltre per il costante impegno profuso nel partito Michela Guerrini, attuale responsabile provinciale dei Comitati di Fn nella provincia di Siena". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campolo lascia FdI per Vannacci: "Scelta libera, sono una pioniera"

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