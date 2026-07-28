come lo racconti un ciclista quasi imbattibile

Un ciclista ha conquistato il suo quinto Tour de France, il terzo consecutivo, portando a 19 le vittorie complessive in questa stagione. Le sue vittorie si distinguono per la frequenza e la varietà, spesso ottenute con attacchi decine di chilometri prima del traguardo. Nessun altro atleta nel circuito ha raggiunto un numero simile di successi o una simile costanza nelle prestazioni.

Tadej Pogacar ha da poco vinto il suo quinto Tour de France, il terzo di fila, in un anno in cui – in attesa di altre corse – ha già vinto 19 volte. Nessun altro ciclista si avvicina alla qualità, alla quantità e alla varietà delle sue vittorie, che spesso arrivano grazie a inesorabili attacchi fatti a decine di chilometri dall’arrivo. Oltre ad avere forse un solo paragone nella storia del ciclismo e quasi nessun paragone nello sport contemporaneo, una tale superiorità è difficile da commentare. «Abbiamo esaurito tutti i superlativi e le metafore», dice Daniel Friebe, podcaster e giornalista inglese che lavora nel ciclismo da oltre vent’anni. «Magari bravi scrittori riescono a tirar fuori qualcosa, ma è difficile». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La corsa più ANTICA del CICLISMO (storia assurda)

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