Careca a Tuttosport | L’Inter è stato più forte quasi imbattibile

Careca ha parlato con Tuttosport della lotta in campionato, affermando che l’Inter è stata più forte e quasi imbattibile. Nella sua intervista, l’ex calciatore ha commentato le sfide e le prestazioni della squadra nerazzurra, evidenziando come siano riusciti a mantenere un vantaggio nella classifica. Ha anche analizzato alcune partite chiave, sottolineando l’efficacia dell’Inter in questa stagione e il livello raggiunto dalla formazione durante il torneo.

di Stefano Cori Careca ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della lotta in campionato che ha visto l’Inter uscire vincente. A Napoli Antonio Careca ha vinto lo scudetto con Maradona e ha portato la sua anima brasiliana. Alla vigilia del Mondiale, l’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. HA SEGUITO LA SERIE A «Certo come sempre. L’Inter ha fatto una stagione perfetta, ha allungato per tempo e il Napoli non ha potuto che accontentarsi del secondo posto. E’ comunque un buon risultato, l’obiettivo era andare in Champions League ed è stato raggiunto». «L’Inter è stato più forte, quasi imbattibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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