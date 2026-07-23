Jannik Sinner il segreto dei successi nel 2026 | come il servizio lo ha reso quasi imbattibile

Nel 2026, Jannik Sinner ha migliorato significativamente il suo servizio, contribuendo al suo salto di qualità nel tennis. I dati mostrano un aumento consistente nelle prime palle di servizio vincenti e una riduzione degli errori non forzati durante le battute. Questo miglioramento ha reso il suo gioco più competitivo e meno vulnerabile agli avversari. La crescita nel settore del servizio è stata uno degli aspetti principali che ha portato a risultati più solidi e a un livello superiore nel suo rendimento.

L’evoluzione del servizio è la chiave di lettura principale per comprendere il salto di qualità compiuto da Jannik Sinner nel 2026. I numeri raccontano una stagione che ha assunto contorni senza precedenti: i l numero uno del mondo ha disputato 44 incontri, perdendone appena tre, ha conquistato Wimbledon e ha infilato una sequenza storica di cinque titoli consecutivi nei Masters 1000 nello stesso anno, un’impresa mai riuscita ad alcun giocatore nell’era del circuito moderno. Dietro un dominio tanto netto non c’è soltanto la consueta superiorità negli scambi da fondo campo o la straordinaria capacità di risposta, ma soprattutto la trasformazione di un fondamentale che fino a pochi anni fa rappresentava l’aspetto meno incisivo del suo tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il segreto del Box di Sinner la strategia che lo ha cambiato

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