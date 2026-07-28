L’Italia di Roberto Mancini giocherà con il modulo 4-3-3, con Barella e Tonali posizionati ai lati di Fagioli a centrocampo. Retegui sarà il punto di riferimento in attacco. Mentre molte squadre di Serie A preferiscono il 3-5-2 e la difesa a tre, l’allenatore mantiene la sua scelta tattica senza cambiare.

Mentre la Serie A continua a rifugiarsi quasi in blocco nei punti fermi del 3-5-2 e della difesa a tre, Roberto Mancini sceglie di non tradire le proprie convinzioni tattiche. Il percorso della Nazionale italiana riparte dalle certezze del 4-3-3, lo stesso modulo sartoriale che ha accompagnato gli azzurri fino al trionfo europeo di Wembley nel 2021. Questo modulo prevede la manovra dal basso, l’uso degli esterni, con preferibilmente quattro uomini dietro l’unica punta e il taglio dell’ala sinistra che libera la sovrapposizione del terzino. Il primo grande nodo riguarda i terzini come Palestra e Dimarco. Sono abituati nei club a spingere da quinti di centrocampo e questo imporrà la ricerca del giusto equilibrio difensivo per non scoprirsi quando la squadra si dispone a quattro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Come giocherà l'Italia di Mancini? Spazio al 4-3-3 con Barella e Tonali ai lati di Fagioli. Retegui punto fermo

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