È corsa a due per la panchina dell’Italia | Mancini e Conte in pole dopo l’arrivo di Allegri al Napoli Il punto

Due allenatori italiani sono in corsa per la panchina della nazionale dopo l’annuncio che Allegri dovrebbe approdare al Napoli. Tra i nomi più accreditati ci sono Mancini e Conte, entrambi considerati favoriti per il ruolo. La decisione sulla scelta definitiva non è ancora stata comunicata, ma le trattative sono in corso e i nomi rimangono al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

È corsa a due per la panchina dell’Italia: Mancini e Conte in pole dopo l’arrivo imminente di Allegri al Napoli. Il punto e le alternative. Con l’arrivo imminente di Massimiliano Allegri al Napoli, la corsa alla panchina della Nazionale italiana si concentra su due nomi di primo piano: Roberto Mancini e Antonio Conte. La scelta del nuovo commissario tecnico sarà fondamentale per invertire la tendenza negativa degli ultimi Mondiali e impostare un progetto tecnico solido per i prossimi anni. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Mancini, esperienza e ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il futuro della Nazionale Mancini favorito, ma Ranieri risorge

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