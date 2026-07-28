Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Italia e adotterà un modulo 4-3-3. La Nazionale punta a un gioco offensivo, con linee alte e possesso palla prolungato. La formazione dovrebbe includere un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, anche se le scelte specifiche non sono state ancora ufficializzate. La strategia si basa su un calcio propositivo, con attenzione alla qualità tecnica e al controllo del ritmo di gioco.

Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia: come giocherà la Nazionale con il ritorno dell’allenatore sulla panchina azzurra. Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana porta con sé una certezza tattica consolidata: la ricerca costante di un calcio propositivo, dominante e sorretto da un’elevata qualità tecnica. Ripercorrendo l’intera carriera del tecnico marchigiano — dai successi con l’Inter e il Manchester City fino al trionfo ad Euro 2020 — la sua filosofia si è sempre distinta per il rifiuto della speculazione e per la volontà di imporre il proprio ritmo alla gara attraverso il controllo del pallone. Il modulo di base e la fluidità in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Come giocherà la nuova Italia di Roberto Mancini: modulo, formazione e filosofia di gioco del ct azzurro

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Come GIOCHERA' la NUOVA ITALIA di ROBERTO MANCINI

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