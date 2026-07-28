Come giocherà la nuova Italia di Mancini? 4-3-3 e qualche volto nuovo I nomi

La nazionale italiana di calcio si prepara alla fase successiva con un modulo 4-3-3 e alcuni cambiamenti nella rosa. La squadra si allena con nuovi giocatori e alcune conferme, puntando a migliorare le prestazioni rispetto alle precedenti competizioni. La strategia tattica prevede un attacco più offensivo e un centrocampo con maggiore equilibrio. La formazione sarà annunciata nelle prossime settimane, in vista delle qualificazioni o di eventuali tornei internazionali programmati. La gestione tecnica è affidata a un nuovo staff, con attenzione alle rotazioni e alle caratteristiche dei calciatori.

Roma, 28 luglio 2026 - A poco meno di tre anni da quelle dimissioni che sancirono l’addio di Roberto Mancini alla Nazionale italiana scatenando non poche critiche - anche alla luce dell’immediato approdo del ‘Mancio’ alla guida dell’Arabia Saudita con un contratto faraonico -, il tecnico jesino è pronto a fare il suo ritorno sulla panchina azzurra, chiamato dal nuovo numero uno della FIGC Giovanni Malagò (che lo ha sempre messo in cima alla sua lista di gradimento anche in virtù di una grande amicizia) appena ventiquattro ore dopo il terremoto mediatico che ha portato al mancato arrivo di Andrea Pirlo a causa del ‘caso Fonbet’ e le successive dimissioni di Maldini e Leonardo, a 16 giorni dalla loro nomina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Come GIOCHERA' la NUOVA ITALIA di ROBERTO MANCINI

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