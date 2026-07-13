Maldini e Leonardo stanno valutando i candidati per la panchina della nazionale italiana di calcio. La decisione finale sul nuovo commissario tecnico si avvicina, con diversi nomi in corsa. Tra i possibili sostituti ci sono allenatori come Conte, Mancini e Guardiola. La fase di selezione si sta concludendo, e le discussioni tra i dirigenti sono intense. La scelta del nuovo allenatore rappresenta l’ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale.

Ct Italia, la scelta entra nella fase decisiva: Maldini e Leonardo a lavoro per il prossimo tecnico, tutti i nomi per la panchina azzurra. Il momento della scelta del nuovo ct dell’Italia è arrivato. Dopo la definizione della coppia Paolo Maldini-Leonardo alla guida tecnica del Club Italia, la FIGC deve ora individuare il commissario tecnico chiamato a rilanciare la Nazionale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la decisione dovrebbe maturare nel corso della settimana, con una rosa di nomi di altissimo profilo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano I candidati principali restano Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola, tre soluzioni profondamente diverse per caratteristiche, costi e prospettiva tecnica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - Ct Italia, Maldini e Leonardo al bivio: Conte, Mancini e Guardiola per la nuova Nazionale. Tutti i nomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)Il nome più ricorrente tra i candidati alla guida della nazionale italiana è quello di Pep Guardiola, indicato come il sogno di Maldini e Leonardo,...

Guardiola come nuovo Ct dell’Italia? Starà a Maldini e Leonardo convincerloPep Guardiola ha espresso interesse nel diventare allenatore di una nazionale, ma finora non ci sono conferme ufficiali.

Temi più discussi: Italia, Maldini ha detto sì al ruolo di direttore tecnico; Maldini e Leonardo vogliono fare la rivoluzione: Guardiola CT della nazionale?; L'impegno preso da tempo da cui si deve liberare: Italia, cosa manca al sì di Maldini; Nazionale, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico: con lui anche Leonardo. Ora sceglieranno il ct.

Paolo #Maldini in Nazionale con Leonardo. E ora il nuovo CT dell'Italia: news #SkySport x.com

Italia, Pioli in pole per la panchina: la scelta di Maldini può cambiare tutto reddit

Ct Italia, Maldini e Leonardo al bivio: Conte, Mancini e Guardiola per la nuova nazionale. Tutti i nomiCt Italia, la scelta entra nella fase decisiva: Maldini e Leonardo a lavoro per il prossimo tecnico, tutti i nomi per la panchina azzurra Il momento della scelta del nuovo ct dell’Italia è arrivato. D ... msn.com

Maldini si prende l’Italia: con Leonardo sceglierà tutti i ct e proverà a far funzionare la Nazionale come un club di Serie AIl nuovo direttore tecnico lavorerà con Leonardo sui ct della Nazionale maggiore e delle giovanili, con l’obiettivo del Mondiale 2030 ... affaritaliani.it