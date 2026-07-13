Ct Italia Maldini e Leonardo al bivio | Conte Mancini e Guardiola per la nuova Nazionale Tutti i nomi

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini e Leonardo stanno valutando i candidati per la panchina della nazionale italiana di calcio. La decisione finale sul nuovo commissario tecnico si avvicina, con diversi nomi in corsa. Tra i possibili sostituti ci sono allenatori come Conte, Mancini e Guardiola. La fase di selezione si sta concludendo, e le discussioni tra i dirigenti sono intense. La scelta del nuovo allenatore rappresenta l’ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale.

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Ct Italia, la scelta entra nella fase decisiva: Maldini e Leonardo a lavoro per il prossimo tecnico, tutti i nomi per la panchina azzurra. Il momento della scelta del nuovo ct dell’Italia è arrivato. Dopo la definizione della coppia Paolo Maldini-Leonardo alla guida tecnica del Club Italia, la FIGC deve ora individuare il commissario tecnico chiamato a rilanciare la Nazionale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la decisione dovrebbe maturare nel corso della settimana, con una rosa di nomi di altissimo profilo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano I candidati principali restano Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola, tre soluzioni profondamente diverse per caratteristiche, costi e prospettiva tecnica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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