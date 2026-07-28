Claudio Ranieri la prima sfida fu vincere con il Napoli dopo l?addio di Maradona

Claudio Ranieri ha iniziato la sua carriera da giocatore e allenatore nel Sud Italia e in Sardegna, a Cagliari. La sua prima vittoria importante è arrivata con il Napoli, subito dopo l’addio di Maradona. Romano, di Testaccio, e tifoso della Roma, Ranieri ha vissuto le sue prime esperienze professionali nel Sud e in Sardegna prima di diventare una figura nota nel calcio italiano.

Romano, anzi testaccino. E romanista puro. Ma è al Sud e in Sardegna, a Cagliari, che Claudio Ranieri ha vissuto i primi momenti felici della sua carriera da giocatore e da allenatore. A Catanzaro incrociò il giovane tecnico Gianni Di Marzio, il “maghetto di Mergellina”, e portarono la squadra in serie A. Si crearono amicizie così profonde da resistere a distanza di mezzo secolo. La prima panchina in Calabria, Vigor Lamezia. E dopo l’esperienza a Pozzuoli, tra il campo “Conte” e l’appartamento ai Damiani, le stagioni a Cagliari con il presidente Orrù e il ds salernitano Longo. Dopo la stagione in Serie A, nella primavera del ‘91 lo chiamò l’amico Perinetti, dirigente del Napoli da cui si era appena allontanato Maradona, squalificato per cocaina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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