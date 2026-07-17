Addio a Brenda Fricker | fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar
È morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese. Vinse il Premio Oscar nel 1989 come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in “Il mio piede sinistro”. Fu la prima donna irlandese a ricevere questa statuetta. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La Fricker aveva una carriera cinematografica e televisiva iniziata negli anni Settanta. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.
È morta a 81 anni Brenda Fricker, la prima donna irlandese a vincere un Oscar con il ruolo di Bridget Fagan Brown nel film del 1989 ‘ Il mio piede sinistro ‘. L’attrice caratterista irlandese è morta ieri sera a Dublino dopo un periodo di malattia. Lo ha reso noto il suo agente, Phil Belfield, in un comunicato. Brenda Fricker bacia la statuetta vinta alla 62esima edizione dei Premi Oscar, nel 1990. (Foto: Ralph DominguezMediaPunch IPX) Fricker vinse l’Oscar nel 1990 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della madre determinata di Christy Brown, uno scrittore e pittore nato con una paralisi cerebrale e in grado di controllare solo il piede sinistro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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