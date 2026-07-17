Addio a Brenda Fricker | fu la prima attrice irlandese a vincere il Premio Oscar

Notizia in breve

È morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese. Vinse il Premio Oscar nel 1989 come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in “Il mio piede sinistro”. Fu la prima donna irlandese a ricevere questa statuetta. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La Fricker aveva una carriera cinematografica e televisiva iniziata negli anni Settanta. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.