Dalla Porta ha vinto a Misano, conquistando la pole position, il secondo posto in gara 1 e il primo in gara 2. Con questi risultati, si è portato in testa al campionato. Ha commentato il weekend come “da ricordare” e ha ringraziato il team e chi lo supporta nel suo percorso. La vittoria e la leadership sono state ottenute in due gare disputate nello stesso fine settimana.

Prato, 28 luglio 2026 - “Un weekend da ricordare: pole position, podio in “gara 1”, primo posto in “gara 2” e leadership del campionato. Davvero felici del risultato, grazie a tutti quelli che mi stanno aiutando nella mia rinascita e al team per il grande lavoro”. E' un Lorenzo Dalla Porta raggiante quello che commenta l'esito del quarto round del Campionato Italiano Velocità. E non potrebbe essere altrimenti, visto che dopo la vittoria ed il terzo posto ottenuto nelle due gare di Misano, il pilota di Montemurlo è il nuovo leader del CIV: il suo bottino è adesso di 145 punti, a fronte dei 133 dell'ex-primo della classe Andrea Mantovani. Ma non sono solo i numeri a far parlare Lorenzo di “rinascita”: chi lo conosce e lo segue da anni, vede un pilota che dà la sensazione di poter lottare per vincere in ogni round. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - CIV, Dalla Porta vince a Misano e sogna il titolo: "Un weekend da ricordare"

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