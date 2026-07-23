Sky Sport Motori Weekend 23 - 26 Luglio F1 Ungheria Sail GP Great Britain CIV Misano Night

Dal 23 al 26 luglio, il fine settimana propone diverse dirette di eventi motoristici su Sky e NOW. In programma gare di Formula 1 in Ungheria, Sail GP in Gran Bretagna e le corse del CIV a Misano, con una programmazione dettagliata e team di commento dedicati. La copertura include sessioni in diretta e streaming, offrendo un quadro completo delle competizioni in corso.

Guida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, Sail GP e CIV. F1 ALL’HUNGARORING – Da giovedì 23 a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1,da vivere su Sky. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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