Tutto pronto per la "racing night" sul circuito intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli, prenderà il via sabato il terzo round del Campionato Italiano Velocità 2026. Ed il sogno, per Lorenzo Dalla Porta, è chiaro: dare il massimo sul tracciato che ricorda il "Sic", per balzare in testa alla classifica generale. Dopo l’intervento chirurgico dello scorso anno si era del resto detto fiducioso in merito ad un suo pieno recupero e questo primo scorcio stagionale gli sta dando ragione: al pilota di Montemurlo è mancata fin qui una vittoria, ma grazie ai vari podi conquistati si è issato in sella alla sua Yamaha sino al secondo posto nella graduatoria generale dei piloti del Campionato, con 104 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Civ, sabato in pista dopo l’ottimo risultato a Imola. Dalla Porta a Misano per mettere la freccia

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