Cinquantenne trovato senza vita Il magistrato ha disposto l’autopsia

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni, originario di Livorno, è stato trovato morto in una cantina di Villa Ollandini. La scoperta è avvenuta questa mattina, e il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono informazioni su eventuali cause o circostanze sospette. La salma è stata rimossa e sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.