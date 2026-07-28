Cinquantenne trovato senza vita Il magistrato ha disposto l’autopsia
Un uomo di 54 anni, originario di Livorno, è stato trovato morto in una cantina di Villa Ollandini. La scoperta è avvenuta questa mattina, e il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono informazioni su eventuali cause o circostanze sospette. La salma è stata rimossa e sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.
Un uomo di 54 anni originario di Livorno, Alessandro Incrocci, è stato trovato privo di vita all’interno di una cantina del complesso di Villa Ollandini. La tragedia ieri mattina: a scoprire il corpo dell’uomo – un senza fissa dimora che da tempo si trovava a Sarzana – sono stati i tecnici che stavano svolgendo un sopralluogo per conto della proprietà del compendio immobiliare. Sul posto, in prima battuta, i poliziotti del commissariato di Sarzana e l’automedica Delta2 del 118 della Spezia, con il medico che ha potuto solo constatare il decesso del cinquantenne livornese. È stata poi la volta del medico legale, incaricata dal pubblico ministero di turno, Giacomo Gustavino: sul corpo dell’uomo non sarebbero stati trovati segni che possano far ipotizzare una morte violenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
El hombre que salvó era un magnate. Se enamoró de ella y la convirtió en su esposa.
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Aveva 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Arlington. Era riuscito a telefonare direttamente al presidente degli Stati Uniti, che aveva dichiarato che Giorgia Meloni lo aveva implorato per una foto durante il G7 https://t.co/VVQQZHYkee x.com