Cinquantenne trovato senza vita Il magistrato ha disposto l’autopsia

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 54 anni, originario di Livorno, è stato trovato morto in una cantina di Villa Ollandini. La scoperta è avvenuta questa mattina, e il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non ci sono informazioni su eventuali cause o circostanze sospette. La salma è stata rimossa e sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.

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Un uomo di 54 anni originario di Livorno, Alessandro Incrocci, è stato trovato privo di vita all’interno di una cantina del complesso di Villa Ollandini. La tragedia ieri mattina: a scoprire il corpo dell’uomo – un senza fissa dimora che da tempo si trovava a Sarzana – sono stati i tecnici che stavano svolgendo un sopralluogo per conto della proprietà del compendio immobiliare. Sul posto, in prima battuta, i poliziotti del commissariato di Sarzana e l’automedica Delta2 del 118 della Spezia, con il medico che ha potuto solo constatare il decesso del cinquantenne livornese. È stata poi la volta del medico legale, incaricata dal pubblico ministero di turno, Giacomo Gustavino: sul corpo dell’uomo non sarebbero stati trovati segni che possano far ipotizzare una morte violenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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