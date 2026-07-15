Un trentenne è stato trovato morto nel suo letto a San Pelajo nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini senza al momento ipotesi ufficiali. La famiglia ha richiesto l’esame autoptico per stabilire le cause della morte.

TREVISO - Francesco De Biasi, trentenne, è stato trovato senza vita nel letto della sua abitazione a San Pelajo, nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio. A fare la scoperta, poco dopo le 13, è stata la zia con cui il giovane viveva, che ha immediatamente lanciato l’allarme al 118. All’arrivo dei sanitari del Suem, medico e infermieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le cause Secondo una prima ricostruzione, il 30enne sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua camera. Da alcuni giorni accusava sintomi febbrili e proprio nel pomeriggio di martedì avrebbe dovuto sottoporsi a una visita medica, appuntamento al quale non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco De Biasi, trovato senza vita a 30 anni nel suo letto, mistero sulle cause della morte: disposta l'autopsia

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