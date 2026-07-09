Un uomo senza vita è stato rinvenuto tra gli scogli del Lungomare, davanti a via Nazario Sauro a Napoli. Un passante ha segnalato la presenza del corpo, che galleggiava nell’acqua poco distante dalla riva. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. È stata disposta un’autopsia per identificare il cadavere e chiarire le cause del decesso.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nello specchio d’acqua davanti al Lungomare di Napoli, all’altezza di via Nazario Sauro. A far scattare i soccorsi è stato un passante, che ha segnalato la presenza del cadavere tra gli scogli. Napoli, corpo senza vita tra gli scogli del Lungomare: il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo dall’età apparente compresa tra i 30 e i 40 anni, forse di nazionalità straniera. Il corpo era rimasto incastrato tra gli scogli. Sul posto è intervenuta subito la Guardia Costiera con un gommone. In un secondo momento è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco, dal momento che il cadavere si trovava troppo vicino alla terraferma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, corpo senza vita tra gli scogli del Lungomare, disposta l’autopsia per scoprire l'identità del morto trovato da un passante

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