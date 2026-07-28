Ciclovia Colosseo-Ostia il comitato pendolari | Ecco come collegarla alla Metromare

Un comitato di pendolari propone un collegamento tra la futura ciclovia Colosseo-Ostia e la linea Metromare, puntando a rendere l’itinerario utile anche per studenti, residenti e pendolari del sud della città. La proposta mira a integrare la ciclovia con il sistema di trasporto pubblico, facilitando gli spostamenti quotidiani. La ciclovia, prevista come percorso turistico, potrebbe così assumere anche una funzione di mobilità alternativa per chi vive e lavora nell’area.

Ostia, 28 luglio 2026 – La futura ciclovia tra il Colosseo e Ostia può diventare molto più di un itinerario turistico. Può trasformarsi in una vera infrastruttura al servizio di pendolari, studenti e residenti del quadrante sud della Capitale. È questa la proposta avanzata dal Comitato Pendolari della Roma-Lido, che ha accolto con favore il progetto regionale della pista ciclabile, chiedendo però di integrarlo maggiormente con la rete del trasporto pubblico locale. Secondo il Comitato, il tracciato attuale avrebbe infatti una vocazione soprattutto ciclo-turistica e rischierebbe di non intercettare pienamente gli spostamenti quotidiani dei quartieri attraversati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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