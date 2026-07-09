Metromare guasto elettrico | servizio interrotto tra Acilia e Ostia Antica poi la ripresa

Alle 6 di questa mattina si è verificato un guasto all’alimentazione elettrica sulla linea Metromare, tra Acilia e Ostia Antica. La circolazione è stata interrotta per alcune ore, causando disagi ai passeggeri. La linea è stata poi riattivata dopo l’intervento di riparazione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La causa del guasto non è stata ancora comunicata.

Ostia, 9 luglio 2026 – Mattinata di disagi sulla linea Metromare a causa di un guasto all’alimentazione elettrica. Secondo quanto riferito da Astral Spa in una nota, il problema si è verificato intorno alle 6.45. A provocare l’interruzione del servizio è stata una mancanza di tensione dovuta alla rottura di un cavo di controllo all’altezza della sottostazione di Ostia Antica. Il guasto ha comportato lo stop dei treni sulla tratta compresa tra Acilia e Ostia Antica, con inevitabili ripercussioni per i pendolari e gli utenti della linea nelle prime ore della giornata. I tecnici di Astral sono intervenuti sul posto e, secondo quanto comunicato dalla società, il problema è stato risolto alle 7. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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