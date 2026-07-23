Trasporti | Sce Roma grazie a mobilitazione Comitato Pendolari prolungamento orario Metromare

A partire da lunedì 27 luglio, l’orario serale della linea Metromare (Roma Lido) sarà prolungato. Le ultime partenze nei giorni feriali saranno alle 22:30, mentre nei giorni festivi e il sabato alle 23:30. La modifica arriva dopo una mobilitazione del Comitato Pendolari, che aveva chiesto di estendere il servizio serale per alleviare i disagi dei pendolari. La decisione riguarda solo una parte dell’orario e si applica a tutte le giornate indicate.

Dopo mesi di disagi, finalmente arriva una buona notizia per i pendolari della tratta Metromare (Roma Lido). Viene infatti parzialmente accolta la richiesta di prolungare l’orario serale della linea, con ultime partenze a partire da lunedì 27 luglio alle 22:30 nei giorni feriali e alle 23:30 il sabato, la domenica e nei festivi. Le dichiarazioni dei consiglieri. Così si esprimono i consiglieri di Sinistra civica ecologista in Campidoglio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, insieme a Danilo Borrelli, del Municipio IX. “Un servizio utile ai tanti cittadini, in particolare dei Municipi IX e X, ma anche ai romani e ai turisti che vogliono raggiungere il litorale in queste calde giornate estive – proseguono -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporti, Errico (FI): “Più corse per studenti e pendolari”Il consigliere regionale di Forza Italia ha chiesto un aumento delle corse di trasporto pubblico per studenti e pendolari durante un consiglio...

Venerdì nero per i pendolari: sciopero dei trasporti il 29 maggioVenerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da due sindacati.