L’allenatore dell’Inter ha espresso soddisfazione dopo il test in Germania. Durante la sessione di allenamento, un giovane centrocampista ha attirato l’attenzione, considerato come potenziale sostituto di un attuale titolare. Un altro giocatore ha sorpreso per le sue prestazioni, mentre un terzo ha confermato la sua crescita e si è avvicinato alla piena affidabilità. La squadra si prepara alla nuova stagione con indicazioni positive provenienti dal ritiro.

di Alberto Petrosilli L’allenatore nerazzurro Chivu raccoglie indicazioni positive dal ritiro: il giovane centrocampista Stankovic viene indicato come possibile erede di Calhanoglu. L’ Inter continua il proprio percorso di preparazione in vista della nuova stagione e, dal ritiro in Germania, Cristian Chivu sta raccogliendo risposte importanti dai suoi giocatori. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha sfruttato le prime settimane di lavoro per osservare l’intera rosa, concedendo spazio a tutti prima di effettuare le valutazioni definitive, in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato, sia in entrata sia in uscita. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La prima amichevole disputata contro il Karlsruher ha lasciato sensazioni incoraggianti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu sorride dopo il test in Germania: Diouf sorprende, ma Stankovic convince sempre di più

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