Jones può migliorare il centrocampo dell’Inter! Parti sempre più vicine e Chivu sorride

L'Inter sta per chiudere l'acquisto di un centrocampista. Le trattative sono in fase avanzata e le parti sono molto vicine all'accordo. Il giocatore è stato visto in città, mentre il suo agente ha confermato i colloqui in corso. Il calciatore ha già sostenuto le visite mediche e aspetta l'annuncio ufficiale. Nel frattempo, un ex difensore sorridente commenta positivamente l'ingaggio.

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