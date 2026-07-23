di Francesco Aliperta Chivu ragiona su nuovi sviluppi tattici per l’Inter: dall’esperimento Diouf al ruolo che può avere Stankovic fino alla necessità di Curtis Jones. L’ Inter che sta prendendo forma nel ritiro in Germania conserva l’ambizione di restare ai vertici, ma Cristian Chivu sta approfittando di questa fase della preparazione per sperimentare nuove soluzioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il sistema di riferimento resta il 3-5-2, anche se il tecnico nerazzurro sta valutando alternative utili sia per ampliare le rotazioni sia per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Il primo test estivo contro l’ SV Aasen ha fornito alcune indicazioni interessanti, a partire dalla posizione di Andy Diouf. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu pensa alla nuova Inter: Diouf esterno, il ruolo di Stankovic e la necessità di una pedina come Jones

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Diouf si prende l’Inter e va verso la permanenza: Chivu punta su di lui come esternoIl difensore francese potrebbe rimanere in squadra anche come esterno, con la possibilità di sostituire Dumfries.

Temi più discussi: Mercato Inter bloccato. Chivu cerca rinforzi in casa: da Stankovic a Mosconi, il borsino giovani; Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche; Inter, Chivu: Abbiamo ancora fame e non temiamo nessuno. Valutiamo Pavard, Diouf pazza idea come quinto; Inter, Stankovic non si muove. Sarà una risorsa: ecco dove Chivu pensa di utilizzarlo.

L' #Inter in Germania pensa di aver trovato un compromesso tra ciò che vorrebbe #Chivu e ciò che è disposta a concedere #Oaktree sul mercato. Il lavoro fatto dalla dirigenza va in una direzione: meno acquisti del previsto ma almeno uno che alzi il livello, due x.com

Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tatticheStankovic convince tutti dal ritiro nerazzurro. L’Inter pensa alla permanenza del giovane centrocampista: ecco tutti i dettagli Il futuro di Aleksandar Stankovic parla chiaramente nerazzurro. Smentite ... msn.com

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