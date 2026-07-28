L'Inter di Cristian Chivu sta adottando diverse soluzioni tattiche, come l'impiego del francese sulla fascia, Akanji in mediana e Carlos Augusto come risorsa versatile. Queste scelte rappresentano un tentativo di scoprire nuove risorse e adattare la squadra alle esigenze del momento. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati di queste modifiche, ma le variazioni evidenziano una strategia di sperimentazione sotto la guida dell'allenatore.

di Alberto Petrosilli Chivu sperimenta soluzioni alternative: il francese sulla fascia, Akanji in mediana e Carlos Augusto sempre più jolly. La nuova Inter di Cristian Chivu sta prendendo forma anche attraverso alcune intuizioni tattiche sorprendenti. Fin dai primi giorni sulla panchina nerazzurra, l’allenatore ha dimostrato di voler valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori trovando loro nuove collocazioni in campo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La soluzione che sta facendo più rumore riguarda Andy Diouf. Quando Chivu aveva parlato della sua «pazza idea», aveva anticipato la possibilità di trasformare il centrocampista francese in un quinto di fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu e le intuizioni vincenti: da Diouf a Stankovic, l’Inter scopre nuove risorse

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