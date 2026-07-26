Durante la partita tra Karlsruher e Inter, Diouf ha segnato una doppietta, ricevendo un voto di 7,5. Stankovic ha giocato in regia, ottenendo un 6. Il portiere ha effettuato uscite alte e basse, e ha anche tentato di giocare coi piedi, con meno imprecisione rispetto all’ultima giornata. Ha parato alcune conclusioni, ma a dieci minuti dall’intervallo ha rischiato di prendere gol a causa di un’uscita non sicura su un pallone alto.

Uscite alte, basse, gioco coi piedi (molto meno spericolato e impreciso di quanto visto nell’ultima giornata di campionato). Tutto il repertorio. Para quello che deve ma rischia la papera a dieci minuti dall’intervallo perché non trattiene un pallone alto. Voleva un fallo ma per l’arbitro era tutto regolare. Sua la deviazione decisiva sul primo tiro in porta del Karlsruhe. Attento e, quando può, non rinuncia mai a salire. Prova a capitalizzare al massimo il cross di rabona di Barella ma Bernat gli nega la gioia. Quel 31 sulle sue spalle ricorda a tutti il rinnovo e il nuovo anno fino al quale firmerà con l’Inter. Marca Broschinski e quando può prende l’iniziativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Karlsruher-Inter, le pagelle: Diouf doppietta da urlo, 7,5. Stankovic in regia è da 6

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