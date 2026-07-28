Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus, è stato indicato come possibile nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. La Federazione ha avviato alcune valutazioni e incontri con il dirigente, senza ancora confermare ufficialmente la nomina. La decisione finale non è stata comunicata e le trattative continuano.

di Luca Fioretti Tutti i dettagli sull’interesse dell’Italia per il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il recente momento di profonda confusione e caos vissuto dall’ambiente azzurro ha provocato un vero e proprio terremoto ai vertici del nostro calcio. A seguito delle inattese dimissioni rassegnate da Paolo Maldini e Leonardo, la Federazione si trova ora costretta a ridisegnare da cima a fondo l’intero assetto direttivo e tecnico. In questo scenario di totale e delicata riorganizzazione, sta prendendo sempre più corpo un’ipotesi di grandissimo prestigio che coinvolge direttamente l’attuale dirigenza della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini nuovo dt della Nazionale italiana? Il dirigente della Juve ora ci prova: cosa può succedere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALDINI è l'uomo giusto per la NAZIONALE

Notizie e thread social correlati

Comolli, Chiellini, Spalletti... I problemi Juve sotto la lente di Elkann: cosa può succedere dopo il derby col ToroIl presidente di Exor ha preso posizione sulla situazione della Juventus, coinvolgendo figure come Comolli, Chiellini e Spalletti.

Chiellini, l’ex difensore sempre più centrale nel nuovo progetto Juve. Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorniIl club sta considerando di affidare a Chiellini un ruolo di maggiore responsabilità come parte del nuovo progetto.

Temi più discussi: Pirlo out, e ora? Chiellini nuovo dt e panchina a Conte? Gli scenari; Italia, se salta anche Maldini? Idea Chiellini come dt, e Conte tornerebbe in pole. Le alternative; Nazionale, ecco il piano B di Malagò: fuori Maldini, dentro Chiellini. Il favorito per la panchina ora è Conte; Ct Italia, Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Conte sullo sfondo.

Paolo #Maldini e #Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dalla #FIGC dopo il dietrofront su Andrea #Pirlo. Per la panchina della #Nazionale il favorito diventa Roberto #Mancini con Giorgio #Chiellini come DT. Sfuma Thiago #Motta, resta la pista Anto x.com

LIVE Italia, chi sarà il nuovo CT della nazionale: Mancini è il favorito di Malagò. Chiellini in pole come DT, le news in direttaLe ultime notizie in diretta sul nuovo allenatore dell'Italia: atteso a breve l'annuncio di Malagò, Mancini in pole per la panchina della nazionale azzurra ... fanpage.it

Italia, se salta anche Maldini? Idea Chiellini come dt, e Conte tornerebbe in pole. Le alternative reddit

Pirlo non sarà ct dell'Italia, e ora? Chiellini nuovo dt al posto di Maldini e panchina ad Antonio Conte? Gli scenariLa mancata nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale azzurra potrebbe essere seguita dall'addio di Paolo Maldini. eurosport.it