Comolli Chiellini Spalletti I problemi Juve sotto la lente di Elkann | cosa può succedere dopo il derby col Toro

Il presidente di Exor ha preso posizione sulla situazione della Juventus, coinvolgendo figure come Comolli, Chiellini e Spalletti. Durante il recente intervento, ha annunciato un intervento diretto volto a ristabilire l’equilibrio nell’area sportiva della società. La squadra si prepara al derby contro il Torino, mentre le decisioni prese dall’alto potrebbero influenzare il futuro immediato della squadra. La vicenda riguarda aspetti legali e amministrativi che stanno tenendo sotto stretta osservazione tutte le parti coinvolte.

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