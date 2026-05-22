Comolli Chiellini Spalletti I problemi Juve sotto la lente di Elkann | cosa può succedere dopo il derby col Toro
Il presidente di Exor ha preso posizione sulla situazione della Juventus, coinvolgendo figure come Comolli, Chiellini e Spalletti. Durante il recente intervento, ha annunciato un intervento diretto volto a ristabilire l’equilibrio nell’area sportiva della società. La squadra si prepara al derby contro il Torino, mentre le decisioni prese dall’alto potrebbero influenzare il futuro immediato della squadra. La vicenda riguarda aspetti legali e amministrativi che stanno tenendo sotto stretta osservazione tutte le parti coinvolte.
Il futuro della Juve passa dalle mani di Elkann, anche questa volta. Il nipote dell’avvocato Agnelli è già allo studio delle criticità di un’altra stagione deludente, terminata senza la Champions nonostante gli investimenti sul mercato. Comolli ha fatto peggio di Giuntoli (a meno che nell’ultimo turno di campionato non riprenda in extremis il quarto posto) e l’avvicendamento in panchina fra Tudor e Spalletti ha finito per indebolire tutte le scelte del francese, considerato che entrambi i tecnici hanno bocciato tutti i nuovi arrivati. Dal piano alto del club, almeno per il momento, non filtra però l’intenzione di buttare a terra per forza tutto il castelletto costruito fin qui: segno che l’analisi in corsa vorrebbe tutelare quanto speso e il patrimonio acquisito anche nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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