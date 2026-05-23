Chiellini l’ex difensore sempre più centrale nel nuovo progetto Juve Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni
Il club sta considerando di affidare a Chiellini un ruolo di maggiore responsabilità come parte del nuovo progetto. La dirigenza, guidata dal presidente, sta valutando questa possibilità nei prossimi giorni. La scelta mira a rafforzare la squadra con l’esperienza dell’ex difensore, che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno della società. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le decisioni verranno prese a breve.
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