Tre anni fa è deceduta una cagnolina di nome Matilda. Chiara Ferragni e il figlio Leone hanno condiviso su social un disegno di famiglia in cui la cagnolina è rappresentata, con una nuvoletta sopra di lei, come simbolo di protezione. La didascalia ricorda la perdita e il ricordo affettuoso di Matilda, definendola parte della famiglia.

Milano, 28 luglio 2026 – “Tre anni fa abbiamo perso la nostra amata Matilda. E così Leo l’ha disegnata nel nostro disegno di famiglia: sempre lì a proteggerci dalla sua piccola nuvola. Ti amiamo tanto e ci manchi molto”. Chiara Ferragni ha ricordato og gi la cagnolina Matilda, l’esemplare di bulldog francese che per 13 anni è stata l’ombra dell’imprenditrice digitale. Oggi, a distanza di tre anni dalla scomparsa della quattrozampe, il ricordo e l’affetto sono sempre forti. Anche per i figli Leone e Vittoria. La cagnolina, come chi segue l’influencer ricorderà, aveva anche messo lo zampino nella conoscenza con Fedez. Era lei “il cane di Chiara Ferragni” della canzone “Vorrei ma non posto” che nel 2016 li aveva fatti avvicinare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e il disegno di Leone per la cagnolina Matilda: “Tre anni senza di te. Sappiamo che ci proteggi dalla tua nuvoletta”

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