È rimasto un solo contratto commerciale in piedi dopo il Pandoro-gate: quello con Morellato. A rivelarlo è stato Claudio Calabi, il manager chiamato da Chiara Ferragni per rimettere ordine nei suoi affari, durante l’assemblea di bilancio di Fenice del 29 giugno a Milano. Sul gruppo pesano tre richieste di risarcimento milionarie. Le più avanzate sono quelle di Safilo, il colosso dell’occhialeria che reclama 5,9 milioni di euro, e di Angelini Beauty, con cui era previsto il lancio di una linea di profumi nel 2023. La terza, ancora in fase preliminare, arriva da Swinger International, titolare del marchio Genny e licenziataria di Just Cavalli e Versace Jeans Couture, legata alla Ferragni da un contratto del 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono ancora tre cause (milionarie) contro Chiara Ferragni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tony Effe - CHIARA (Testo/Lyrics)

Notizie e thread social correlati

Elena Santarelli si scaglia ancora contro Chiara Ferragni: adesso è una furia «Sì, sono invidiosa!», le sue parole toccantiElena Santarelli ha recentemente rilasciato nuove dichiarazioni durante un'intervista, in cui ha parlato di Chiara Ferragni, suscitando reazioni sui...

Chiara Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate. Non ancora saldati gli 800mila euro a enti benefici decisi dall’AntitrustChiara Ferragni è coinvolta in tre cause legali legate al Pandoro-gate, con richieste di risarcimento ancora pendenti.

Temi più discussi: Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate; Chiara Ferragni, l’impero dell’influencer vacilla ancora (ma non cade): il nodo delle cause aperte e l’eredità del Pandoro Gate; Fedez è diventato di nuovo padre. In una delle immagini pubblicate sul social network si vede il rapper abbracciato a Giulia Honegger e al neonato. Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez, dopo Leone e Vittoria avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia H; Fedez padre per la terza volta. Chiara Ferragni si rivolge ai fan: Riuscite a capirmi anche se non parlo.

Chiara Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate. Non ancora saldati gli 800mila euro a enti benefici decisi dall’Antitrust x.com

Chiara Ferragni, l’impero dell’influencer vacilla ancora (ma non cade): il nodo delle cause aperte e l’eredità del Pandoro GateL'ex di Fedez sarebbe alle prese con alcuni procedimenti potenzialmente milionari. Mentre le sue società sono lenta in ripresa, dopo mesi complicatissimi. libero.it

Chiara Ferragni, tre cause aperte pesano ancora sull’impero dell’influencerChiara Ferragni resta al centro degli effetti del Pandoro Gate: dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, per l’influencer di Cremona restano ancora aperte ... bigodino.it