Proteggi la tua Privacy | Come Evitare di Essere Spiati dalla tua Smart TV
Le smart TV sono sempre più comuni nelle case italiane, offrendo molte funzionalità di intrattenimento. Tuttavia, queste apparecchiature raccolgono dati sulle abitudini di visione degli utenti e possono condividere informazioni con terze parti. Per proteggere la privacy, è possibile intervenire attraverso impostazioni di sistema e aggiornamenti software. Limitare la raccolta di dati e disattivare funzioni di tracciamento sono passaggi semplici che aiutano a mantenere il controllo sulle informazioni personali.
La tua Smart TV conosce i tuoi gusti meglio di te. Ma puoi riprenderti lo spazio del salotto: in pochi passaggi, con scelte consapevoli e qualche trucco di rete, torni tu a decidere cosa resta in casa tua e cosa no. Spegni il televisore e senti il silenzio. Ma la sensazione che qualcosa resti in ascolto non ti molla. Non è paranoia: molti schermi “furbi” costano poco perché monetizzano altrove, cioè tracciando le abitudini di visione. Le vecchie webcam sono quasi sparite. Oggi lo sguardo è nel software, invisibile e continuo. Il punto centrale arriva qui: si chiama Automatic Content Recognition (ACR). Non è una telecamera. È un sistema che... 🔗 Leggi su Temporeale.info
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