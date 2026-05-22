Proteggi la tua Privacy | Come Evitare di Essere Spiati dalla tua Smart TV

Le smart TV sono sempre più comuni nelle case italiane, offrendo molte funzionalità di intrattenimento. Tuttavia, queste apparecchiature raccolgono dati sulle abitudini di visione degli utenti e possono condividere informazioni con terze parti. Per proteggere la privacy, è possibile intervenire attraverso impostazioni di sistema e aggiornamenti software. Limitare la raccolta di dati e disattivare funzioni di tracciamento sono passaggi semplici che aiutano a mantenere il controllo sulle informazioni personali.

La tua Smart TV conosce i tuoi gusti meglio di te. Ma puoi riprenderti lo spazio del salotto: in pochi passaggi, con scelte consapevoli e qualche trucco di rete, torni tu a decidere cosa resta in casa tua e cosa no. Spegni il televisore e senti il silenzio. Ma la sensazione che qualcosa resti in ascolto non ti molla. Non è paranoia: molti schermi “furbi” costano poco perché monetizzano altrove, cioè tracciando le abitudini di visione. Le vecchie webcam sono quasi sparite. Oggi lo sguardo è nel software, invisibile e continuo. Il punto centrale arriva qui: si chiama Automatic Content Recognition (ACR). Non è una telecamera. È un sistema che... 🔗 Leggi su Temporeale.info

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agenzia immobiliare e privacy: gli errori da evitare in maniera GDPR e privacy

Sullo stesso argomento

Lo scandalo degli occhiali smart di Meta per la tua privacy: “guardavano anche video intimi degli utenti” (ed è subito polemica)Gli occhiali smart non sono più solo gadget che sembrano provenire dal futuro, ma sono strumenti capaci di registrare e analizzare la vita quotidiana.

Firefox 150: più privacy e velocità per blindare la tua navigazioneMozilla lancia Firefox 150, un aggiornamento che punta a consolidare il controllo dell’utente sulla navigazione digitale attraverso nuove funzioni di...

In un WiFi pubblico, evita di accedere all'online banking, inserire password sensibili o fare acquisti. Le reti aperte possono esporre i tuoi dati se non navighi con cautela. Connettiti solo quando necessario e proteggi la tua privacy. x.com

La tua esperienza con l'auto-hosting di servizi di sicurezza come anonaddy, bitwarden reddit

Stufo di ricevere SPAM? Proteggi la tua privacy con Incogni scontato al 50%!Se siete in cerca di uno strumento efficace per proteggere la privacy dei vostri dati online, anche durante le vacanze, questa è l'offerta che fa per voi. Incogni, sviluppato dallo stesso team di ... tomshw.it

Controlli aeroportuali e smartphone: la tua privacy a rischio, come evitare brutte sorprese e come difendersiControlli aeroportuali e uso dello smartphone, la tua privacy potrebbe essere a rischio: ecco il motivo, tutti i dettagli Nel contesto dei controlli aeroportuali sempre più stringenti, cresce ... blitzquotidiano.it