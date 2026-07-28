Chi paga se una grandinata estiva ti distrugge l'auto L'avvocato | I risarcimenti non sono automatici

In caso di danni a un’auto provocati da una grandinata estiva, i risarcimenti non sono automatici. La normativa non prevede un indennizzo diretto, e la responsabilità può dipendere da fattori come la copertura assicurativa. Le grandinate improvvise, come quelle che hanno colpito le Marche a luglio, sono destinate a ripetersi con frequenza crescente, causando danni ai veicoli parcheggiati all’aperto.

Gli eventi meteoreologici estremi e inaspettati sono sempre più frequenti. Grandinate estive come quelle che hanno colpito le Marche nel mese di luglio sono destinate a ripetersi, così come i danni subiti dai veicoli parcheggiati in strada. Fanpage.it ha chiesto all'avvocato civilista cosa fare per ottenere un risarcimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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