L'ad Rai Rossi se la prende con il giornalismo d'inchiesta e Report | È cancerogeno Opposizioni | Si scusi

Polemiche per una frase pronunciata dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, citato dal Foglio: "Il giornalismo d'inchiesta si trasforma in giornalismo di teorema e il giornalismo di teorema diventa un rischio cancerogeno per la democrazia". Pd, M5s e Avs pretendono le scuse dell'ad e invocano le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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