L'uomo evirato ad Angri ha subito una mutilazione permanente e gravi conseguenze psicologiche parla l'avvocato Pisani

Un uomo evirato ad Angri ha subito una mutilazione permanente, accompagnata da gravi conseguenze psicologiche. L’avvocato che lo rappresenta ha dichiarato che intende procedere legalmente, senza specificare ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gravità del fatto e sulle conseguenze a livello fisico e psicologico. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto, mentre il tribunale valuterà le eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui