L'uomo evirato ad Angri ha subito una mutilazione permanente e gravi conseguenze psicologiche parla l'avvocato Pisani
Un uomo evirato ad Angri ha subito una mutilazione permanente, accompagnata da gravi conseguenze psicologiche. L’avvocato che lo rappresenta ha dichiarato che intende procedere legalmente, senza specificare ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gravità del fatto e sulle conseguenze a livello fisico e psicologico. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto, mentre il tribunale valuterà le eventuali responsabilità.
L'avvocato Angelo Pisani, che difende l'uomo evirato ad Angri dalla convivente: "Chiederemo le stesse tutele del codice rosso per le donne vittime di violenza".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Uomo evirato per gelosia dalla moglie ad Angri, l'avvocato Pisani si costituirà parte civileNon sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, originario del Bangladesh, narcotizzato ed evirato per gelosia da sua moglie, sua connazionale, ad Angri.