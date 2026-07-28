La scelta premia una soluzione interna, una giornalista che conosce già il meccanismo del programma, la sua redazione e il linguaggio con cui vengono raccontati casi di persone scomparse, misteri e vicende di cronaca. Nella nuova stagione, riferisce l'Adnkronos, in studio troveranno spazio anche gli inviati storici: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti. La redazione, intanto, si allarga con nuovi autori e inviati. Genovese, classe 1973, Griggi è giornalista professionista dal 2020, ma il percorso comincia molto prima e parte dallo sport. Ha giocato a pallavolo fino alla serie B, va sugli sci, tifa Sampdoria. Poi la carta stampata, tra sport e cronaca, con anni nell'edizione ligure di Repubblica e la gavetta nelle tv liguri, da Primocanale a Telenord. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi l'ha visto?, il dopo Sciarelli avrebbe un nome: Raffaella Griggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi lha visto, addio Sciarelli: Laura Chimenti in pole per la nuova conduzione

Notizie e thread social correlati

Chi l’ha visto? Rai 3 punta su Raffaella Griggi: continuità e volto interno per il dopo SciarelliRai 3 ha scelto Raffaella Griggi come nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, dopo il r départ di Federica Sciarelli.

Leggi anche: Raffaella Griggi verso ‘Chi l'ha visto?’. Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli

Temi più discussi: Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3; Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli.

Fagnani o Griggi per #Chilhavisto. La #Rai punta sulla conduttrice di #Belve Francesca Fagnani che slitterebbe in primavera con la nuova edizione. L'altra ipotesi è l'inviata del programma Raffaella Griggi. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale. (fonte: Affari x.com

'Chi l'ha visto?', Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice: dal passato da pallavolista alla cronaca nera. Chi èRaffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di 'Chi l'ha visto?' dal 23 settembre su Rai3. La decisione, apprende l'Adnkronos, sarà ufficializzata oggi dal ... ilmessaggero.it

Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è la nuova conduttrice: in onda dal 23 settembreSarà Raffaella Griggi a condurre 'Chi l'ha visto?' dal 23 settembre su Rai3. La decisione, apprende l'Adnkronos, sarà ufficializzata oggi dal direttore ... ilmattino.it