Rai 3 ha scelto Raffaella Griggi come nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, dopo il r départ di Federica Sciarelli. La giornalista, già presente nel programma, prenderà il posto lasciato libero dopo 20 anni dalla conduttrice storica. La trasmissione proseguirà con un volto interno, senza cambiamenti di format annunciati. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rete.

Chiusa un’era è pronta ad aprirsene un’altra. Dopo vent’anni al timone di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ha salutato il programma e ora Viale Mazzini deve trovare il nome giusto per raccogliere l’eredità. La scelta della Rai andrebbe verso una soluzione “di casa”. La favorita potrebbe essere Raffaella Griggi, giornalista che già lavora all’interno della redazione del programma di Rai 3. Un profilo interno, quindi, e non un volto “prestato” da altre reti o trasmissioni. La decisione sarebbe maturata al termine di una valutazione che ha coinvolto quattro firme già operative nel format: oltre a Griggi, sarebbero stati presi in considerazione anche Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chi l’ha visto? Rai 3 punta su Raffaella Griggi: continuità e volto interno per il dopo Sciarelli

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