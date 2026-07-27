Con la scelta di Federica Sciarelli di lasciare Chi l'ha visto? che ha condotto per oltre due decenni, la trasmissione si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Mentre cresce l'attesa per capire chi prenderà il suo posto, nelle ultime ore è emerso un nome che sembra guadagnare sempre più terreno: quello di Raffaella Griggi. A far circolare con forza il suo nome è stata un'indiscrezione pubblicata da Today, secondo cui Raffaella Griggi sarebbe la candidata favorita per succedere a Federica Sciarelli. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, ma diversi elementi fanno pensare che la scelta sia ormai vicina. La Rai punta su chi conosce già il programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raffaella Griggi verso ‘Chi l'ha visto?’. Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli

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