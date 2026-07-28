La Rai ha annunciato che Raffaella Griggi, storica inviata del programma, sostituirà Francesca Fagnani come conduttrice di Chi l'ha visto?. La decisione è stata ufficializzata recentemente, confermando il cambio di conduzione.

Dopo le indiscrezioni sul possibile arrivo di Francesca Fagnani, la Rai sceglie una soluzione interna: Raffaella Griggi, storica inviata del programma, è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto La Rai ha ufficializzato il passaggio di testimone alla guida di Chi l'ha visto?. A partire dalla prossima stagione televisiva sarà infatti Raffaella Griggi la nuova conduttrice dello storico programma di Rai 3, succedendo a Federica Sciarelli. Giornalista Rai, Raffaella Griggi è da anni uno dei volti della trasmissione, dove ha lavorato come inviata seguendo numerosi casi e inchieste. La scelta, spiega l'azienda, punta a garantire continuità con la storia del programma, valorizzando una professionista cresciuta all'interno della redazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? cambia volto: la nuova conduttrice è Raffaella Griggi (e non Francesca Fagnani)

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Chi l’ha visto? Raffaella Griggi è la nuova conduttriceRaffaella Griggi è stata annunciata come la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, confermando la continuità con i valori e la storia del programma.

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha VistoA partire dalla prossima stagione, Raffaella Griggi prenderà il ruolo di conduttrice del programma televisivo.

Temi più discussi: Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3; Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli.

La Rai pesca dall'interno della redazione per il dopo Sciarelli: Raffaella Griggi sarà la conduttrice di Chi l'ha visto? x.com

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it

Chi l'ha visto? cambia volto: ecco chi è la nuova conduttriceDopo 22 anni, Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l'ha visto?. La Rai ha scelto Raffaella Griggi, giornalista esperta in cronaca nera, per guidare il programma. Scopri le novità in arrivo ... notizie.it