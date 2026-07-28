Raffaella Griggi è stata annunciata come la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, confermando la continuità con i valori e la storia del programma. La notizia è stata ufficializzata, dopo che si era già vociferato da tempo. La conduttrice prende il posto precedente senza modificare la direzione del format. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un nuovo capitolo per il programma di approfondimento e inchiesta.

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto?: "La scelta nasce nella piena continuità con la storia e i valori del programma" Finalmente c’è ufficialità:Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La decisione da parte della Rai ricade su un volto meno noto ma su uno degli storici inviati, così da non perdere tutte le caratteristiche tipiche del format e che ne hanno decretato il successo trentennale. “La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chi l'ha visto, Raffaella Griggi è la nuova conduttrice

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Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha VistoA partire dalla prossima stagione, Raffaella Griggi prenderà il ruolo di conduttrice del programma televisivo.

Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”Raffaella Griggi prenderà il ruolo di conduttrice di “Chi l’ha visto?” nella prossima stagione.

Temi più discussi: Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli; Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice.

Chi l’ha visto? nel segno della continuità per il dopo Federica Sciarelli. Raffaella Griggi, che da anni fa parte della squadra del programma di Rai 3, sarà la nuova conduttrice. L'azienda ha scelto di accogliere le richieste degli spettatori che, tramite email e mes x.com

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it

Ko wai a Raffaella Griggi, te kairipoata i pai ki te whakakapi i a Federica Sciarelli mo Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it