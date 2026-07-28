Chi l’ha visto? Raffaella Griggi è la nuova conduttrice

Da ildifforme.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaella Griggi è stata annunciata come la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, confermando la continuità con i valori e la storia del programma. La notizia è stata ufficializzata, dopo che si era già vociferato da tempo. La conduttrice prende il posto precedente senza modificare la direzione del format. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un nuovo capitolo per il programma di approfondimento e inchiesta.

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Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto?: "La scelta nasce nella piena continuità con la storia e i valori del programma" Finalmente c’è ufficialità:Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La decisione da parte della Rai ricade su un volto meno noto ma su uno degli storici inviati, così da non perdere tutte le caratteristiche tipiche del format e che ne hanno decretato il successo trentennale. “La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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