Chi è Sara Soldati ex compagna di Leonardo Del Vecchio | la carriera da modella e la partecipazione al GF

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Soldati, 26 anni, ex modella e influencer, è la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. La coppia ha una figlia di un anno, Bianca. La donna ha presentato una denuncia per sottrazione di minore contro il padre della bambina. È stato emesso un ordine che prevede la restituzione della bambina entro il 28 luglio.

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Sara Soldati, 26 anni, ex modella e influencer, è la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. Insieme hanno avuto una figlia, Bianca, di un anno. La bambina è al centro di alcune vicende legali tra i genitori: la donna ha denunciato il padre per sottrazione di minore e lui ha l'ordine di restituirgliela entro oggi (28 luglio). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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