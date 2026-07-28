Chi è Sara Soldati ex compagna di Leonardo Del Vecchio | la carriera da modella e la partecipazione al GF

Sara Soldati, 26 anni, ex modella e influencer, è la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. La coppia ha una figlia di un anno, Bianca. La donna ha presentato una denuncia per sottrazione di minore contro il padre della bambina. È stato emesso un ordine che prevede la restituzione della bambina entro il 28 luglio.

Sara Soldati, 26 anni, ex modella e influencer, è la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. Insieme hanno avuto una figlia, Bianca, di un anno. La bambina è al centro di alcune vicende legali tra i genitori: la donna ha denunciato il padre per sottrazione di minore e lui ha l'ordine di restituirgliela entro oggi (28 luglio). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Leonardo Maria Del Vecchio restituisca la figlia”: l’ordine del Tribunale dopo la denuncia dell’ex compagna Sara SoldatiIl Tribunale di Milano ha ordinato a Leonardo Maria Del Vecchio di consegnare la figlia di un anno alla madre entro le 18 di martedì.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato: la denuncia della ex Sara Soldati per sottrazione di minoreUn uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dopo una denuncia di una donna che sostiene sia stata sottratta la loro bambina di un anno.

Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio indagato: Dopo la denuncia della ex Sara Soldati si cerca un accordo; Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione della figlia minore alla madre Sara Soldati, le 2 versioni; Sara Soldati denuncia il suo ex Leonardo Del Vecchio jr: Mi ha lasciato vedere mia figlia solo per pochi minuti; Leonardo Maria Del Vecchio indagato: la denuncia della ex Sara Soldati per sottrazione di minore.

Il tribunale civile di Milano ha stabilito che Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare immediatamente e non oltre le 18 di oggi (martedì 28 luglio) la figlia di un anno alla madre, la ex compagna Sara Soldati. La decisione è arrivata dopo l'istanza presentat x.com

Chi è Sara Soldati, l’ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. Dalla carriera alla battaglia legaleNata a Bologna il 13 agosto 1999, Soldati ha inseguito presto l’ambizione di lavorare nella moda: a sedici anni ha lasciato l’Emilia per trasferirsi a Milano, dove si è affermata come modella e influe ... affaritaliani.it

Chi è Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Del Vecchio: la carriera da modella e la partecipazione al GFSara Soldati ha 26 anni ed è una ex modella e influencer, in passato concorrente del Grande Fratello Vip. Ha avuto una relazione con Leonardo Maria Del Vecchio per diversi anni, imprenditore e figlio ... fanpage.it